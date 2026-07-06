In Europa è stata inaugurata la prima facoltà di teologia islamica, attiva in Germania. L'istituzione si trova in un'università pubblica e permette agli studenti di studiare il Corano e le discipline correlate. L'apertura rappresenta un passo verso la formazione accademica ufficiale in ambito religioso islamico nel continente. La decisione è stata presa in risposta alla richiesta di un percorso di studi riconosciuto e regolamentato. La facoltà si inserisce in un progetto di integrazione e di riconoscimento delle tradizioni religiose all’interno del sistema universitario pubblico.

La Germania accelera sul progetto di un Islam “occidentalizzato” e apre le porte delle università pubbliche alla teologia coranica. All'Università di Münster è nata ufficialmente la prima facoltà di Teologia Islamica della Germania e dell'Europa occidentale: non è più un semplice centro di ricerca come ce ne sono diversi in tutto il Continente, ma una facoltà strutturata, equiparata per status e finanziamenti a quelle storiche di teologia cattolica ed evangelica. L’obiettivo dichiarato da Berlino e dal Land della Renania Settentrionale-Vestfalia è infatti uno solo: recidere il cordone ombelicale che lega le moschee tedesche ai paesi d'origine, Turchia in testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Infranto un altro tabù: aperta in Europa la prima facoltà di teologia islamica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Facoltà di medicina, la sala studio del campus aperta fino alle 21Dal 4 maggio al 31 luglio, la sala studio e ristoro al piano terra del nuovo campus dell’Università di Parma a Piacenza sarà disponibile fino alle 21.

Facoltà di Medicina, l'annuncio di Zattini: "Entro fine anno la posa della prima pietra". E la Casa della Comunità sarà intitolata a RusticaliDurante un evento pubblico, un rappresentante ha annunciato che entro la fine dell’anno verrà posta la prima pietra del nuovo edificio dedicato al...

Temi più discussi: Il tabù infranto non è il Quirinale ma l’asse con i neri; Calcio, perché ai Mondiali una donna arbitro resta un tabù; Neymar, la Ferrari personalizzata solo per lui: pezzo unico; Pro Patria, la rinascita di Latte Lath.

Infranto un altro tabù: aperta in Europa la prima facoltà di teologia islamicaLa Germania rinuncia a combattere l’islamizzazione e ora cerca di arginare il fondamentalismo formando gli imam in Patria, decretando la propria capitolazione culturale ... msn.com

Infranto il primo, resta un altro tabù per la Fiorentina. L'attacco del Parma...Sei i punti fatti in casa dal Parma in questo campionato di Serie A che sta per arrivare al giro di boa: una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte questo il ruolino di marcia al Tardini per i ... tuttomercatoweb.com