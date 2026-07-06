Capitolazione culturale in Germania aperta facoltà di teologia islamica

Francesca Galici – www.ilgiornale.it – La Germania accelera sul progetto di un Islam “occidentalizzato” e apre le porte delle università pubbliche alla teologia coranica. All’Università di Münster è nata ufficialmente la prima facoltà di Teologia Islamica della Germania e dell’Europa occidentale: non è più un semplice centro di ricerca come ce ne sono diversi in tutto il Continente, ma una facoltà strutturata, equiparata per status e finanziamenti a quelle storiche di teologia cattolica ed evangelica. L’obiettivo dichiarato da Berlino e dal Land della Renania Settentrionale-Vestfalia è infatti uno solo: recidere il cordone ombelicale che lega le moschee tedesche ai paesi d’origine, Turchia in testa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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