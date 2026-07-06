Capitolazione culturale in Germania aperta facoltà di teologia islamica

Da imolaoggi.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Germania è stata annunciata l'apertura di una facoltà di teologia islamica nelle università pubbliche, segnando un passo verso l'integrazione del pensiero religioso islamico nel sistema accademico. La decisione riguarda l'istituzione di un corso di studi dedicato alla teologia coranica, con l’obiettivo di formare figure professionali in ambito religioso. La scelta si inserisce in un progetto più ampio di promozione di un Islam “occidentalizzato”.

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Francesca Galici – www.ilgiornale.it – La Germania accelera sul progetto di un Islam “occidentalizzato” e apre le porte delle università pubbliche alla teologia coranica. All’Università di Münster è nata ufficialmente la prima facoltà di Teologia Islamica della Germania e dell’Europa occidentale: non è più un semplice centro di ricerca come ce ne sono diversi in tutto il Continente, ma una facoltà strutturata, equiparata per status e finanziamenti a quelle storiche di teologia cattolica ed evangelica. L’obiettivo dichiarato da Berlino e dal Land della Renania Settentrionale-Vestfalia è infatti uno solo: recidere il cordone ombelicale che lega le moschee tedesche ai paesi d’origine, Turchia in testa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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