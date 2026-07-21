Chiara Tabani e Sara Cordovani sono in Australia, a Sydney, per partecipare alla fase finale della World Cup di pallanuoto femminile. La squadra italiana è in vasca e si prepara a un torneo che si preannuncia difficile. Le atlete italiane, tra cui due giocatrici pratesi, sono arrivate con l’obiettivo di competere al massimo livello. La competizione coinvolge diverse nazionali e si svolge sul territorio australiano.

"Sarà un torneo impegnativo, puntiamo in ogni caso a dare il massimo". Chiara Tabani e Sara Cordovani si trovano a Sydney, insieme alle compagne della Nazionale femminile di pallanuoto. Nella città australiana, domani prenderà il via la fase finale della World Cup ed il Setterosa affronterà nei quarti di finale le padrone di casa dell’Australia, per un match fissato alle 12,15 di mercoledì (ora italiana). Le due atlete di Prato, convocate dal commissario tecnico della Nazionale Maurizio Mirarchi, sono reduci insieme al resto del gruppo dal secondo posto conquistato pochi giorni fa in Cina, nel torneo di Shanghai che ha visto le giocatrici azzurre misurarsi con alcune delle selezioni internazionali più agguerrite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tabani e Galardi in Australia per la fase finale della World Cup. Il Setterosa in vasca. Con due stelle pratesi

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