L' Olanda travolge il Setterosa | 12-2 nella World Cup

Da gazzetta.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Rotterdam, l'Olanda ha battuto il Setterosa con un punteggio di 12-2 durante la World Cup. Le azzurre, già certe della qualificazione alle finali di Sydney, hanno mostrato difficoltà in attacco, subendo numerosi goal dalla squadra locale. La gara si è conclusa con un largo margine a favore della squadra olandese, che ha dominato fin dall'inizio del match.

Un passo indietro. Indolore, ma vistoso e inatteso. Con la qualificazione per le finali di Sydney già in tasca, il Setterosa si arrende all'Olanda nella quinta giornata della World Cup a Rotterdam: le padrone di casa si impongono 12-2, l'attacco azzurro produce pochissimo e il risultato parla chiaro. "Abbiamo incontrato una squadra molto motivata e anche molto più in forma di noi - è l'analisi del ct Maurizio Mirarchi - ma non è un alibi perché anche sulla stanchezza bisogna lavorare, non mollare mai. Dobbiamo crescere ancora tanto per arrivare a certi livelli. Abbiamo preso una sonora lezione e penso che ci farà pure bene".🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'Olanda travolge il Setterosa: 12-2 nella World Cup

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