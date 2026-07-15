È definitiva la condanna di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere coinvolto in una sparatoria avvenuta nel 2021 durante una rapina nel suo negozio a Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo. L'uomo aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La sentenza è stata confermata, e il gioielliere ha dichiarato che andrà in carcere.

Quattordici anni e nove mesi. È definitiva la condanna a Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. «Roggero si costituirà già oggi, non attenderà», hanno detto gli avvocati del gioielliere Stefano Marcolini e Sergio Rovani all'uscita dalla Corte di Cassazione dopo la lettura della sentenza. Su dove andrà, i legali non si espongono: «Deve essere una sua decisione» comunicarlo anche «alla stampa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, condanna definitiva (14 anni e 9 mesi): il gioielliere uccise 2 rapinatori a Cuneo. «È finita, vado in carcere»

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Mario Roggero, condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i rapinatori

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Succede oggi 15 Luglio 2026: un innocente Mario Roggero viene condannato in via definitiva reddit

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