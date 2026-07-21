Il nuovo primo ministro britannico è stato annunciato dopo che Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, ha assunto il ruolo. Burnham ha dichiarato che il suo governo si concentrerà immediatamente sull’assistenza alle fasce più povere. La nomina avviene meno di due anni dopo la vittoria elettorale di Keir Starmer alle elezioni del 2024. La transizione di potere è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del governo.

Andy Burnham, fino a poche settimane fa sindaco di Manchester, è diventato il nuovo primo ministro britannico, rimpiazzando Keir Starmer a meno di due anni dalla colossale vittoria di quest’ultimo nelle elezioni del 2024. Il 56enne Burnham, sposato con l’olandesebelga Frankie, è il primo premier cattolico nella storia della Gran Bretagna e il settimo primo ministro britannico negli ultimi 10 anni. In un’intervista rilasciata proprio ieri al Times di Londra, ha rivelato che mentre la madre avrebbe guardato la cerimonia di insediamento "con il rosario fra le mani", il padre Roy non avrebbe mai saputo del suo successo politico. Burnham ha parlato con grande rammarico del fatto che il padre 85enne soffre di Alzheimer, vive in una casa di cura, e non sarebbe riuscito a comprendere che il figlio era diventato primo ministro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Svolta nel Regno Unito. Il debutto di Burnham: "Subito aiuti ai più poveri"

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