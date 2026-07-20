Uk Andy Burnham è il nuovo Primo ministro di un Regno Unito sempre più fragile

Andy Burnham, 56 anni, è diventato il nuovo Primo Ministro del Regno Unito, succedendo a Keir Starmer. Burnham, ex sindaco di Manchester, prende il comando in un momento di instabilità politica e sociale nel paese. La nomina è avvenuta durante un passaggio di consegne al numero 10 di Downing Street, segnando un nuovo capitolo per il governo e il Partito Laburista.

La giornata di oggi ha segnato l’ennesimo passaggio di consegne al numero 10 di Downing Street. Andy Burnham, 56enne ex sindaco di Manchester soprannominato “il re del Nord”, è diventato infatti il nuovo Primo Ministro del Regno Unito, succedendo a Keir Starmer alla guida del governo e del Partito Laburista. Il passaggio di consegne. Il passaggio di consegne è iniziato nel corso della mattinata, quando il Premier uscente Keir Starmer si è recato a Buckingham Palace dal Re Carlo III per rassegnare formalmente le sue dimissioni. Poco dopo, il Re ha ricevuto Andy Burnham, conferendogli l’incarico ufficiale per formare il nuovo governo. Burnham è diventato così il 59esimo Primo ministro del Regno Unito, il sesto negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Andy Burnham è nuovo Primo Ministro, live da Downing Street con Marco Varvello

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