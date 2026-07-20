Il leader del Labour ha promesso una svolta per il Regno Unito, puntando a mettere al centro la cura della persona. Ha dichiarato che, dagli anni Ottanta in poi, le riforme neoliberiste hanno indebolito i servizi pubblici e la protezione sociale. Nessuna proposta concreta, solo un impegno a cambiare rotta. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato la volontà di riformare il sistema, senza specificare tempi o modalità.

Con uno sguardo al passato, il leader del partito Laburista ha affermato che a partire dagli anni Ottanta, con le riforme neoliberista della premier conservatrice Margaret Thatcher, Londra ha imboccato strade sbagliate, centralizzando il potere politico, privatizzando quello economico e lasciando vaste aree del Paese segnate dalla deindustrializzazione. Ecco che quindi Burnham ha promesso che il suo nuovo governo vuole recuperare la fiducia dei cittadini, presentando una politica più collaborativa e orientata alla soluzione dei problemi L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Regno Unito, Burnham promette svolta per il Paese: ‘Metterò la cura della persona al centro di tutto’

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New UK Prime Minister Andy Burnhan promises to deliver a circuit breaker for Britain.

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