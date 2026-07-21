Il presidente del Nicaragua ha annunciato l’abolizione delle elezioni nel paese, senza fornire dettagli su come si procederà in futuro. La decisione segna un cambiamento drastico rispetto alle pratiche democratiche precedenti e potrebbe portare a un sistema senza competizione elettorale al termine del mandato attuale. La dichiarazione è stata fatta in modo inaspettato e ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione a livello internazionale.

In Nicaragua arriva una svolta autoritaria. Con una dichiarazione shock e del tutto inaspettata, il presidente de facto del Paese centroamericano, Daniel Ortega, ha annunciato l’abolizione delle elezioni, aprendo la strada a un sistema privo di competizione elettorale al termine del suo mandato. Come riporta Askanews, l’annuncio è arrivato durante un discorso pronunciato in occasione dell’anniversario della Rivoluzione sandinista del 1979. Ortega ha così ufficializzato una decisione che segna un ulteriore rafforzamento del controllo esercitato da lui e dalla moglie, Rosario Murillo, sulle istituzioni. Svolta autoritaria in Nicaragua, il presidente Ortega annuncia l’abolizione delle elezioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Svolta autoritaria in Nicaragua, il presidente Ortega annuncia l’abolizione delle elezioni nel Paese dell’America centrale

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