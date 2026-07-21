Svolta autoritaria in Nicaragua il presidente Ortega annuncia l’abolizione delle elezioni nel Paese dell’America centrale
Il presidente del Nicaragua ha annunciato l’abolizione delle elezioni nel paese, senza fornire dettagli su come si procederà in futuro. La decisione segna un cambiamento drastico rispetto alle pratiche democratiche precedenti e potrebbe portare a un sistema senza competizione elettorale al termine del mandato attuale. La dichiarazione è stata fatta in modo inaspettato e ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione a livello internazionale.
In Nicaragua arriva una svolta autoritaria. Con una dichiarazione shock e del tutto inaspettata, il presidente de facto del Paese centroamericano, Daniel Ortega, ha annunciato l’abolizione delle elezioni, aprendo la strada a un sistema privo di competizione elettorale al termine del suo mandato. Come riporta Askanews, l’annuncio è arrivato durante un discorso pronunciato in occasione dell’anniversario della Rivoluzione sandinista del 1979. Ortega ha così ufficializzato una decisione che segna un ulteriore rafforzamento del controllo esercitato da lui e dalla moglie, Rosario Murillo, sulle istituzioni. Svolta autoritaria in Nicaragua, il presidente Ortega annuncia l’abolizione delle elezioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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