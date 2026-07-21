Il presidente del Nicaragua ha dichiarato che nel paese non si terranno più elezioni, bloccando così il ricambio di governo e impedendo alle opposizioni di partecipare. Questa decisione rafforza il controllo del governo, che da quasi vent'anni mantiene il potere. La moglie del presidente, che ricopre anche ruoli chiave nel governo, continua a sostenere questa posizione. La comunicazione è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche del leader.

Il presidente de facto del Nicaragua Daniel Ortega ha annunciato che nel Paese non ci saranno più elezioni, impedendo alle opposizioni di insediarsi al governo al termine dei suoi quasi due decenni di mandato, segnando così un ulteriore rafforzamento del suo controllo e della moglie Rosario Murillo sulle istituzioni. Durante un discorso per l’anniversario della Rivoluzione sandinista del 1979, Ortega ha annunciato che “qui non ci saranno più elezioni per evitare che tentino di prendere il governo e il potere”, aggiungendo che “i giorni in cui partiti sostenuti dagli yankee e dai somozisti – i sostenitori della dinastia Somoza, la famiglia che ha governato il Nicaragua in modo dittatoriale per oltre 40 anni, dal 1937 fino alla rivoluzione sandinista del 1979 – sarebbero tornati al potere sono finiti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Daniel Ortega: “In Nicaragua non ci saranno più elezioni, i giorni degli yankee al potere sono finiti”

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Daniel Ortega Declares No More Elections in Nicaragua, Opposition Shut Out of Future Votes | APT

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