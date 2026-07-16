Il governo nicaraguense ha comunicato la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia. La decisione segue un commento del ministro degli Esteri italiano, che ha affermato che continuerà a chiedere l’estradizione di un ex membro di un gruppo armato italiano. La crisi tra i due paesi si manifesta con questa decisione ufficiale di interrompere i rapporti diplomatici.

Si apre una nuova crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Il governo guidato da Daniel Ortega e Rosario Murillo ha annunciato l’intenzione di rompere con Roma in risposta alle dichiarazioni del ministro Antonio Tajani, che durante il vertice del Partito Popolare a Madrid ha definito il Nicaragua “un governo estremista”, accusandolo di offrire ancora proteziopne ad Alessio Casimirri, ex esponente delle Brigate Rosse condannato in Italia per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. Il suo ruolo fu quello di bloccare con una Fiat 128 la via di fuga delle auto che scortavano Moro, contribuendo al successo del rapimento. Nome di battaglia “Camillo”, Casimirri è figlio di Luciano Casimirri, già capo dell’ufficio stampa de “L’Osservatore romano” e responsabile della sala stampa vaticana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Nicaragua, Ortega rompe con l’Italia. Tajani: "Continueremo a chiedere estradizione dell'ex Br Casimirri"

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