Due piloti sono deceduti in un incidente aereo in Repubblica Dominicana. L'aereo si è schiantato dopo aver effettuato il rifornimento di carburante. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'emergenza immediata. Non sono stati forniti dettagli sull'identità dei piloti o su eventuali complicazioni tecniche che abbiano contribuito all'incidente. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti.

? Domande chiave? In Breve Due piloti americani perdono la vita in un tragico incidente aereo nella Dominicana. Il pilota e il co-pilota di un aeromobile statunitense sono deceduti dopo un violento impatto con le fiamme durante un tentativo di atterraggio d’emergenza nella Dominicana. Il sinistro è avvenuto nella zona costiera meridionale vicino alla cittadina di La Romana, lasciando il mondo dello sport sotto shock per la perdita dei due professionisti. L’incidente è stato documentato da un video girato con uno smartphone, che è rapidamente diventato virale sui social media mostrando la gravità dell’evento. Le autorità dell’Istituto dell’Aviazione Civile della Dominicana hanno confermato che i due occupanti del velivolo erano cittadini degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia nella Dominicana: due piloti morti dopo lo schianto di un aereo

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Tragedia en República Dominicana: avión privado se estrella en el Aeropuerto Internacional La Romana

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