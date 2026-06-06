Il sogno di essere piloti per un giorno a Monza | quanto costa e i modelli da guidare in pista

Il costo per provare l’esperienza di guidare in pista a Monza varia in base ai modelli di auto disponibili e alle modalità di partecipazione. Sono offerte diverse formule, da sessioni di guida singole a pacchetti più completi. L’esperienza include generalmente un briefing e la possibilità di guidare vetture sportive o da corsa, con prezzi che partono da alcune centinaia di euro. La partecipazione è aperta a chi desidera sperimentare la guida in pista senza essere professionista.

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