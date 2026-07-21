Il Comandante Alfa, noto co-fondatore del Gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri, è deceduto domenica 19 luglio all’età di 75 anni. La sua morte era stata comunicata sulla sua pagina Facebook. Nelle ultime ore è stata resa nota la sua vera identità, Antonio Marzullo. La notizia della scomparsa si è diffusa attraverso fonti ufficiali e social. La sua identità è stata confermata da fonti vicine alle forze dell’ordine.

La sua morte era stata resa nota sulla sua stessa pagina Facebook; nelle ultime ore è stata svelata anche la sua identità. Il vero nome del leggendario quanto misterioso Comandante Alfa, co-fondatore del Gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri (GIS), scomparso domenica 19 luglio all’età di 75 anni, era Antonio Marzullo. Il carabiniere di Castelvetrano aveva preso parte a diverse operazioni storiche contro il terrorismo e la criminalità organizzata. A far luce sull’identità (rimasta sempre segreta) del leggendario Comandante Alfa è stato il Nuovo Sindacato Carabinieri, che in una nota ha scritto: “Il Nuovo Sindacato Carabinieri si stringe con profonda commozione e sentimento di sincero cordoglio attorno alla famiglia del Luogotenente Antonino Marzullo, per tutti noi e per l’Italia intera il leggendario ‘Comandante Alfa’”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svelato l’ultimo segreto del Comandante Alfa: il suo nome è Antonino Marzullo

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