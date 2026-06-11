Recentemente si è scoperto il nome del nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. Si tratta di un uomo giovane, considerato anche bello, che frequenta alcuni personaggi noti dello spettacolo. La notizia è stata diffusa senza dettagli su eventuali relazioni pregresse o altre informazioni personali. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma il suo nome è stato rivelato da fonti vicine alla coppia. La notizia ha attirato l'attenzione dei media e dei fan.

Negli ultimi tempi il nome di Belen Rodriguez è tornato al centro del gossip non soltanto per le recenti apparizioni accanto all’ex marito Stefano De Martino. Alcuni nuovi scatti pubblicati dalla stampa rosa hanno infatti acceso i riflettori su una frequentazione che starebbe assumendo contorni sempre più interessanti. Al suo fianco è comparso un volto ben conosciuto nell’ambiente dello spettacolo e dello sport, alimentando la curiosità di chi si chiede se nel cuore della conduttrice ci sia davvero una nuova persona speciale. Nuovo amore per Belen? Ecco per chi batte il suo cuore!. A far discutere sono state alcune fotografie che ritraggono Belen insieme a Gaetano Fidanzati, coach molto noto tra i personaggi dello spettacolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen, ecco chi è il suo nuovo fidanzato: lui è bello, giovane e amico di alcuni vip, svelato il nome segreto

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SCHERZO CRUDELE: SOFY SI FIDANZA CON IL MARANZA UMBERTO PER 24 ORE E LOLLO SI ARRABBIA TANTISSIMO!

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