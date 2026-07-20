Il carabiniere di Castelvetrano noto come Comandante Alfa, il cui vero nome era Antonio Marzullo, è deceduto all’età di 75 anni. Marzullo era tra i fondatori del Gruppo Intervento Speciale (GIS) e aveva partecipato a operazioni contro terrorismo e criminalità organizzata. La sua carriera è stata caratterizzata da numerose azioni in ambito antiterrorismo e antiterrorismo.

Il carabiniere di Castelvetrano Antonio Marzullo, noto come il leggendario quanto misterioso Comandante Alfa, è morto all’età di 75 anni. Co-fondatore del Gruppo Intervento Speciale (GIS), il Comandante Alfa ha preso parte a diverse operazioni storiche contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Addio al Comandante Alfa, l'annuncio della morte La vera identità del leggendario Comandante Alfa è stata svelata Il cordoglio del sindaco di Castelvetrano Chi era il Comandante Alfa Addio al Comandante Alfa, l’annuncio della morte La morte del Comandante Alfa è stata resa nota su Facebook, sulla pagina dello stesso co-fondatore del GIS: “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Comandante Alfa morto a 75 anni, il vero nome era Antonio Marzullo: ritratto del carabiniere di Castelvetrano

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È morto il Comandante Alfa, era tra i fondatori del Gis dei Carabinieri reddit

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