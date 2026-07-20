Supplenze GPS 2026 28 Semeraro | come funziona il ripescaggio e quali sono le nuove sanzioni Il Punto
Il ripescaggio per le supplenze GPS 202628 prevede una nuova procedura, spiegata da un esperto di normativa scolastica durante un incontro online. La modalità consente di ottenere incarichi in base a specifici criteri, con regole aggiornate rispetto al passato. Sono state introdotte anche nuove sanzioni, anche per chi non rispetta le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande. La procedura rimane soggetta a variazioni e chiarimenti ufficiali.
Il nuovo meccanismo del "ripescaggio" è una delle principali novità della procedura per l'assegnazione delle supplenze da GPS. A illustrarne il funzionamento è stato Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino. L'articolo Supplenze GPS 202628, Semeraro: come funziona il ripescaggio e quali sono le nuove sanzioni. Il Punto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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