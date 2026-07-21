Supplenze as 2026 27 | se si viene nominati su spezzone e si rinuncia la sanzione è uguale a quella del posto intero

La scelta di inserire o meno lo spezzone nella domanda per le max 150 preferenze ai fini delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027 da GaE e GPS è sempre complicata, poiché la scelta avviene in assenza delle disponibilità effettive. Purtroppo, per realizzare il primo turno di nomina entro il 31 agosto, non si può fare diversamente. Ma le nuove sanzioni dell'OM n. 27 del 16 febbraio 2026 impongono una riflessione più approfondita. L'articolo Supplenze a.s. 202627: se si viene nominati su spezzone e si rinuncia, la sanzione è uguale a quella del posto intero . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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