Supplenze docenti 2026 qual è la sanzione se non presento domanda per le max 150 preferenze?

Durante il question time del 4 maggio 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato discusso il tema delle supplenze docenti per il 2026. L’evento, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, ha toccato anche il problema della presentazione della domanda per le massimo 150 preferenze. La discussione ha riguardato le conseguenze legali in caso di mancata presentazione della domanda.

Nel question time del 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, è stata affrontata una tema legato al conferimento delle supplenze. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle procedure delle 150 preferenze e della mini call veloce e sulle tempistiche previste. Se non compili le 150 preferenze non dai disponibilità per supplenze al 31 agosto o al 30 giugno da GPS per quell’anno scolastico. Potrai comunque ricevere supplenze da graduatorie d’istituto. Diverso è il caso di chi non ha aggiornato l’iscrizione in GPS. In quel caso è consigliato presentare la domanda, altrimenti il sistema può considerare il candidato non più interessato e si decade dalle graduatorie.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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