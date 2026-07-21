Supplenza 2026 27 o 18 ore o niente Non inserisco gli spezzoni?
Per le supplenze dell’anno scolastico 202627, le insegnanti devono indicare fino a 150 preferenze nella domanda. Chi desidera lavorare solo con contratti completi di 18 ore settimanali può specificarlo, rifiutando eventuali spezzoni inferiori. Non è obbligatorio inserire tutte le preferenze, ma molte preferiscono puntare al massimo, evitando di considerare contratti di durata minore. La scelta riguarda esclusivamente le preferenze espresse nella domanda, senza obbligo di accettare spezzoni più brevi.
Supplenze a.s. 202627: quali tipologie di contratto richiedere nella domanda delle max 150 preferenze? C’è chi punta al massimo, e non vuole prendere in considerazione l’idea di accettare uno spezzone inferiore. L'articolo Supplenza 202627, o 18 ore o niente. Non inserisco gli spezzoni?. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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