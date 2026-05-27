Alle 18:30 del 27 maggio 2026, si registra un traffico intenso tra Acqua Acetosa e Ostiense, in direzione Raccordo Anulare. La situazione interessa anche l’uscita da Roma, con veicoli che circolano a passo lento lungo questa tratta. La strada presenta rallentamenti e code, con i mezzi che procedono con difficoltà in entrambe le direzioni.

Luceverde Roma Acqua Acetosa Ostiense verso Raccordo Anulare e quindi l'uscita da Roma proseguendo sulla Pontina altro incidente con lunghe code tra Pratica di Mare Pomezia Nord in direzione di Terracina è sempre a causa di un incidente file sulla via Ostiense Piazzale Ostiense a via del Porto Fluviale ed ancora per incidente difficoltà di transito su via Nomentana altezza Viale Sora Lella direzione centro ma per traffico sulla tangenziale da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni ci sposiamo sul Raccordo Anulare dove come sempre in queste ore il traffico è intenso con code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2026 ore 18:30

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Nel traffico di Roma

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