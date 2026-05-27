Supplenze ATA 2026 27 completamento orario garantito sugli spezzoni

Il Ministero ha pubblicato la circolare n. 11814 il 6 maggio 2026, che stabilisce le istruzioni per il conferimento delle supplenze del personale ATA per l’anno scolastico 202627. La circolare prevede che, durante le assegnazioni, venga garantito il completamento dell’orario di lavoro sui spezzoni disponibili, assicurando così la copertura completa delle ore di servizio.

Con la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, il Ministero ha fornito le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze del personale scolastico per l’anno scolastico 202627. Per il personale ATA non cambiano le disposizioni sul completamento orario in caso di supplenze attribuite su spezzone. L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, prevede che, per le supplenze conferite su spezzone orario, il completamento sia garantito in ogni caso. La regola consente al personale ATA destinatario di uno spezzone di completare l’orario con ulteriori disponibilità, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dell’organizzazione delle convocazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole

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