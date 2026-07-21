SuperEnalotto jackpot da 197 milioni | ecco le 10 cose che si possono comprare con la vincita
Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 197 milioni di euro. Chi trova la sestina vincente riceve questa somma, al netto delle tasse. La cifra rappresenta uno dei premi più alti mai messi in palio nel gioco. La vincita può essere riscossa in un’unica soluzione o in rate. L’estrazione avviene regolarmente e il montepremi si accumula in caso di assenza di vincitori. La prossima estrazione si svolgerà come di consueto.
Vola a 197milioni il jackpot del SuperEnalotto: chi si aggiudicherà la sestina vincente porta a casa un bottino che fa sognare, anche al netto della ‘tassa della fortuna’. Se venisse assegnata a un solo giocatore, la vincita entrerebbe immediatamente tra le più alte mai realizzate al SuperEnalotto, collocandosi alle spalle soltanto del jackpot da 371,1 milioni di euro distribuito nel febbraio 2023 e di quello da 209,1 milioni centrato a Lodi nell’agosto 2019. Ma quanto valgono davvero 197 milioni di euro? Per comprendere le dimensioni del jackpot – segnala Agimeg – non basta tradurlo in appartamenti, automobili o anni di stipendio. Con una... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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