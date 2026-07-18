Nessun primo premio né cinque più uno sono stati vinti nel concorso del Superenalotto del 18 luglio 2026. La combinazione vincente era composta dai numeri 1, 28, 52, 62, 79 e 86, con il numero Jolly 61. Sono stati invece centrati cinque numeri, ognuno con vincite superiori a 40.000 euro. Il jackpot attuale del prossimo concorso è di 197 milioni di euro.

ROMA – Nessun ‘6’ nè ‘5+1’ al concorso di oggi, 18 luglio 2026, del Superenalotto. Questa la combinazione vincente: 1, 28, 52, 62, 79, 86. Numero Jolly: 61. Superstar: 31. Centrati cinque punti ‘5’ da 40.819 euro ciascuno. Alla prossima estrazione il jackpot sarà di 197milioni di euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Centrati cinque da oltre 40mila euro. Prossimo jackpot: 197 milioni

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SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026

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