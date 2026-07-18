Superenalotto | nessun 6 né 5+1 Centrati cinque da oltre 40mila euro Prossimo jackpot | 197 milioni
Nessun primo premio né cinque più uno sono stati vinti nel concorso del Superenalotto del 18 luglio 2026. La combinazione vincente era composta dai numeri 1, 28, 52, 62, 79 e 86, con il numero Jolly 61. Sono stati invece centrati cinque numeri, ognuno con vincite superiori a 40.000 euro. Il jackpot attuale del prossimo concorso è di 197 milioni di euro.
ROMA – Nessun ‘6’ nè ‘5+1’ al concorso di oggi, 18 luglio 2026, del Superenalotto. Questa la combinazione vincente: 1, 28, 52, 62, 79, 86. Numero Jolly: 61. Superstar: 31. Centrati cinque punti ‘5’ da 40.819 euro ciascuno. Alla prossima estrazione il jackpot sarà di 197milioni di euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026
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