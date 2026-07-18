Nessun vincitore con il “6” né con il “5+1” nell’estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 18 luglio. Il jackpot continua così a crescere e raggiunge la cifra record di 197 milioni di euro, che sarà in palio nel prossimo concorso. Cinque giocatori hanno invece centrato il “5”, aggiudicandosi un premio di 40.819 euro ciascuno. La combinazione vincente. Questa la combinazione estratta: 1 – 28 – 52 – 62 – 79 – 86 Numero Jolly: 61 Numero Superstar: 31 Non essendo stato centrato il “6”, il montepremi continua ad aumentare e nella prossima estrazione metterà in palio 197 milioni di euro. Le vincite del concorso. Nel concorso di sabato 18 luglio non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto, jackpot da 197 milioni: la notizia poco fa

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