Alessandro Betti e Tommaso Cassissa, attori di Super market, hanno parlato della serie. La nuova comedy de Il Terzo Segreto di Satira si propone come risposta a programmi come The Office e Boris. Gli interpreti hanno condiviso dettagli sui retroscena della produzione, citato alcune battute memorabili e descritto la vita quotidiana nei discount. La serie mira a offrire un'interpretazione ironica del mondo del commercio al dettaglio.

La nostra intervista ad Alessandro Betti e Tommaso Cassissa, tra gli interpreti di Super market, la nuova comedy de Il Terzo Segreto di Satira: retroscena, citazioni cult e vita da discount. Il luogo è di quelli che conosciamo tutti, con i suoi corridoi illuminati al neon, i carrelli e le offerte promozionali. E proprio per questo è il palcoscenico perfetto per raccontare le assurdità della società contemporanea. Con Super market, la nuova serie Prime Video firmata dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, la workplace comedy italiana trova una nuova casa all'interno di un discount di periferia a Milano. Abbiamo approfittato dell'Italian Global Series per incontrare i protagonisti di questa folle produzione per farci raccontare retroscena, ispirazioni e dinamiche di un set che attinge a piene mani dai pilastri del genere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super market, parla il cast: "La nostra risposta a The Office e Boris"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHe burned hell notes before the apocalypse—they became gold after.

Notizie e thread social correlati

Super Market, il nuovo reality comedy italiano su Prime Video: cos’è, cast e come funzionaSuper Market è un reality comedy italiano disponibile in esclusiva su Prime Video dal 17 luglio.

Super market, recensione: una serie a cui affezionarsi (anche grazie all'ottimo cast)Su Prime Video è disponibile una serie di sei episodi di circa trenta minuti ciascuno, creata dal Terzo Segreto di Satira.

Argomenti più discussi: Un po’ Boris, un po’ Camera Café, il Super Market del Terzo Segreto di Satira ha orari troppo ridotti; Super Market, una serie che trasforma un discount di periferia in una commedia corale; Super Market su Prime Video: trama, cast e tutto sulla nuova serie italiana.

Super market, parla il cast: La nostra risposta a The Office e BorisLa nostra intervista ad Alessandro Betti e Tommaso Cassissa, tra gli interpreti di Super market, la nuova comedy de Il Terzo Segreto di Satira: retroscena, citazioni cult e vita da discount. movieplayer.it