Super Market è un reality comedy italiano disponibile in esclusiva su Prime Video dal 17 luglio. È composto da sei episodi e scritto dal collettivo “Il Terzo Segreto di Satira”. La serie segue le vicende dei dipendenti di un supermercato di quartiere, che si trovano ad affrontare situazioni comiche e tragiche legate al rischio di chiusura del negozio.

Super Market è il nuovo reality comedy Prime Original italiano, scritto e diretto dal collettivo “ Il Terzo Segreto di Satira”. Composto da sei episodi, il reality sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 17 luglio e racconterà le tragicomiche vicende dei dipendenti di Eury, un caotico supermercato di quartiere che rischia la chiusura. Prodotto da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video, la nuova commedia corale è ambientata nella periferia di Milano e porta sullo schermo un microcosmo fatto di clienti insoddisfatti, colleghi imprevedibili, promozioni problematiche e continue emergenze da affrontare. Super Market: la trama del nuovo esperiemento Prime Video. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Super Market, il nuovo reality comedy italiano su Prime Video: cos’è, cast e come funziona

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Caos in corsia: Prime Video svela “Super Market”, la nuova comedy firmata Il Terzo Segreto di SatiraIn un reparto ospedaliero, un'infermiera si occupa di un paziente sdraiato su un letto circondato da barelle e apparecchiature mediche.

Super Market: in arrivo la nuova serie comedy italiana targata Prime Video che gioca sul caos della grande distribuzioneIl 17 luglio debutta su Prime Video la nuova serie comedy italiana “Super Market”, prodotta da Il Terzo Segreto di Satira.

Argomenti più discussi: Sono stagista nell'animo. Ho la dipendenza a buttarmi nella mischia e provare a imparare. Per far parte di un musical ho 'barato', ma non ho mentito: così Tommaso Cassissa che ora lavora al Super Market; Super Market (Prime) per far ridere, Poker Face 2 (Sky) per sapere chi mente; Katia Follesa guida il cast di Super Market, ecco le prime anticipazioni; Tommaso Cassissa: Anche io mi sento uno stagista nella vita.

Sempre a #ItalianGlobalSeries presentata la serie e il cast della comedy Super Market ambientata in un vero supermercato (chiuso) che promette ironia e risate. Dal 17 luglio su Prime Video. #SuperMarket #PrimeVideo #5luglio2026 #Rimini x.com

Super Market, il nuovo reality comedy italiano su Prime Video: cos’è, cast e come funzionaSuper Market è il nuovo reality comedy Prime Original italiano, scritto e diretto dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira. superguidatv.it