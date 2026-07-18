Super market recensione | una serie a cui affezionarsi anche grazie all' ottimo cast

Su Prime Video è disponibile una serie di sei episodi di circa trenta minuti ciascuno, creata dal Terzo Segreto di Satira. La storia si svolge all’interno di un supermercato, che diventa il centro della narrazione. La piattaforma offre questa produzione con poche interruzioni pubblicitarie. La serie si distingue anche grazie a un cast di attori riconoscibili, che contribuisce a creare un legame con gli spettatori.

Su Prime Video - senza troppa pubblicità, va detto - è arrivata la serie firmata dal Terzo Segreto di Satira. Sei puntate da mezz'ora in cui un supermercato diventa protagonista. Uno show capace di elevare l'ottimo materiale umano rivisto poi attraverso una buona dose di umorismo. Ci sarebbe da chiedersi perché certe serie non abbiano la stessa spinta rispetto ad altre, almeno considerando la promozione che anticipa la release. Soprattutto, vale la pena domandarsi perché le piattaforme - in questo caso Prime Video - tendano a sottolineare spesso e volentieri i prodotti oggettivamente scarsi, tenendo nascoste quelle produzioni originali che meriterebbero, invece, tutt'altra attenzione (e che, come in questo caso, si impongono grazie alla qualità). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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