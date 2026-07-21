Summerville del West Ham si prepara al cambio saudita tra gli interessi dell’Aston Villa

L’Al-Hilal, squadra della Pro League saudita, ha raggiunto un accordo con il West Ham per l’acquisto dell’ala Crysencio Summerville. La cifra pattuita è di 68,3 milioni di sterline. L’operazione è stata confermata nelle ultime ore, con il giocatore che si prepara a lasciare il club inglese per trasferirsi in Arabia Saudita. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli del trasferimento è ancora stata diffusa.

2026-07-21 21:44:00 Breaking news: L’Al-Hilal, squadra della Pro League saudita, ha concordato un accordo da 68,3 milioni di sterline con il West Ham per ingaggiare l’ala Crysencio Summerville. Al 24enne nazionale olandese è stato offerto un contratto a lungo termine e gli è stato dato il permesso di sottoporsi a visite mediche prima di completare il trasferimento. Il West Ham aveva precedentemente rifiutato un’offerta del valore di circa 40 milioni di sterline per Summerville, che aveva attirato l’interesse anche dell’Aston Villa, ma il club di Riad ha ora raggiunto un accordo con la squadra del campionato. Il trasferimento rappresenta un altro significativo stimolo finanziario per il West Ham dopo la retrocessione dalla Premier League a maggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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