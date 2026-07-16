Roma-Summerville c’è l’accordo con gli agenti | pronta l’offerta al West Ham

La Roma ha deciso di avanzare con un’offerta al West Ham per l’acquisto di Crysencio Summerville, dopo aver completato i sondaggi e valutato le opzioni disponibili. La trattativa si sta muovendo verso una fase più concreta, con l’intenzione di formalizzare l’accordo. La società ha raggiunto un’intesa con gli agenti del giocatore e si appresta a fare un’offerta ufficiale per portare l’olandese in Italia.

Dopo giorni di sondaggi, la Roma scioglie le riserve e accelera per Crysencio Summerville, compiendo un importante passo in avanti nella trattativa per l’olandese. Il club giallorosso, infatti, avrebbe raggiunto un’ intesa con gli agenti dell’esterno offensivo e sarebbe pronto a presentare un’ importante offerta al West Ham. Resta ancora da ottenere il via libero definitivo del calciatore, seguito anche dall’Aston Villa, ma la società capitolina sarebbe fiduciosa di poter chiudere l’operazione. Offerta in arrivo per Summerville. La Roma continua a lavorare con decisione per regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo di qualità per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Accordo Summerville! Roma Scatenata! Assalto a Moreira con 30 Milioni

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Per Summerville c’è una clausola di 45 milioni concordata a suo tempo con il West Ham che scadrà tra una decina di giorni. @AlfredoPedulla #RomaSpace | #ASRoma x.com

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