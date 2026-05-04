Il West Ham ha battuto l’Aston Villa 2-0 in una partita di calcio. La vittoria è arrivata nei minuti finali, con due gol che hanno deciso il risultato. Con questa vittoria, la squadra si è posizionata al decimo posto nella classifica della Super League femminile, superando il Liverpool. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni nel punteggio dopo il primo tempo.

Sito inglese: Il West Ham ha superato il Liverpool al 10° posto nella Super League femminile dopo aver ottenuto una vittoria per 2-0 sull’Aston Villa. Gli Hammers hanno ottenuto vittorie consecutive in modo drammatico, con Riko Ueki e Seraina Piubel in porta nelle fasi finali a Villa Park. Il West Ham è entrato in questa partita già sicuro del proprio status WSL per la prossima stagione, ma questa vittoria li ha portati a un punto dal Villa, che ha vinto solo una delle ultime otto partite. Il Villa, giocando la prima partita di campionato in 36 giorni, ha creato la migliore delle occasioni, come dimostrano i suoi 1,53 gol attesi contro 0,84 del West Ham, ma non è riuscito a trovare un vantaggio clinico.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Aston Villa – West Ham 0-2: gli ospiti colpiscono tardi per rivendicare la vittoria

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