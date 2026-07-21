Summerville ad un passo dalla Roma | offerta decisiva al West Ham
La Roma sta per perfezionare un trasferimento di un calciatore dal West Ham, dopo aver raggiunto un accordo definitivo. La trattativa, iniziata alcuni giorni fa, aveva incontrato difficoltà, ma nelle ultime ore si è sbloccata. L'offerta presentata dalla società italiana sarebbe stata ritenuta soddisfacente dall’altra parte, portando così alla chiusura della trattativa. L’operazione potrebbe essere annunciata a breve, segnando un passo importante nel mercato estivo della squadra.
Dopo giorni di trattative e momenti di stallo, l’ affare Summerville sembrava essersi complicato ma nelle ultime ore la Roma sembrerebbe essere riuscita a trovare l’intesa definitiva per chiudere un’operazione che rappresenterebbe un punto di svolta nel proprio mercato estivo. L’esterno offensivo olandese dovrebbe arrivare nella Capitale grazie all’accordo con il West Ham che, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe da 50 milioni di euro, di cui 47 di parte fissa più 3 di bonus. L’ingaggio del giocatore, che dovrebbe percepire uno stipendio da circa 4 milioni più bonus, conferma la volontà della Roma di rendere l’olandese un tassello fondamentale nel progetto tecnico dell’allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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La Roma ad un passo da Summerville: offerta da 46 mln al West Ham, ora... x.com
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