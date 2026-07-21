Summerville ad un passo dalla Roma | offerta decisiva al West Ham

Notizia in breve

La Roma sta per perfezionare un trasferimento di un calciatore dal West Ham, dopo aver raggiunto un accordo definitivo. La trattativa, iniziata alcuni giorni fa, aveva incontrato difficoltà, ma nelle ultime ore si è sbloccata. L'offerta presentata dalla società italiana sarebbe stata ritenuta soddisfacente dall’altra parte, portando così alla chiusura della trattativa. L’operazione potrebbe essere annunciata a breve, segnando un passo importante nel mercato estivo della squadra.