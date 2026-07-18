Summerville apre alla Roma | presentata l’offerta da 46 milioni al West Ham

Notizia in breve

La Roma ha presentato un'offerta ufficiale da 46 milioni di euro al West Ham per Crysencio Summerville. L’esterno olandese avrebbe già dato disponibilità al trasferimento nella capitale. La trattativa è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’accordo. Nessuna conferma è arrivata da parte dei club coinvolti. La proposta è stata formalizzata nelle ultime ore.