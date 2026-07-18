Summerville apre alla Roma | presentata l’offerta da 46 milioni al West Ham
La Roma ha presentato un'offerta ufficiale da 46 milioni di euro al West Ham per Crysencio Summerville. L’esterno olandese avrebbe già dato disponibilità al trasferimento nella capitale. La trattativa è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’accordo. Nessuna conferma è arrivata da parte dei club coinvolti. La proposta è stata formalizzata nelle ultime ore.
Svolta concreta, finalmente. La Roma ha presentato al West Ham un’offerta ufficiale da 46 milioni di euro per Crysencio Summerville, e l’esterno olandese avrebbe già aperto al trasferimento nella Capitale. Lo riporta alfredopedulla.com, mentre il club giallorosso attende ora la risposta definitiva degli inglesi, che potrebbe arrivare a breve. Le cifre dell’operazione. Sul fronte economico i dettagli si sono affinati nel corso della giornata. La giornalista Eleonora Trotta, su X, ha parlato di un accordo complessivo da 45 milioni di euro più 5 di bonus, confermando anche l’ingaggio previsto per il giocatore: circa 4 milioni di euro a stagione, bonus esclusi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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