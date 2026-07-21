Il Bollettino di Agenas segnala un miglioramento nelle liste d’attesa in Lombardia, che si posiziona più avanti rispetto alle altre regioni. La regione ha registrato un progresso significativo rispetto ai dati precedenti. La notizia riguarda un aumento delle prestazioni sanitarie programmate e un decremento dei tempi di attesa. La situazione varia tra le diverse aree del territorio, ma in generale si osserva una tendenza al miglioramento.

Milano, 21 luglio 2026 – Il tema delle liste d’attesa è uno dei fronti caldi della sanità in Lombardia. Secondo quanto emerge dal Bollettino realizzato da Agenas i dati sono in miglioramento in gran parte delle regioni, con il territorio lombardo che fa registrare importanti passi avanti. Stando al Bollettino sull'andamento delle liste di attesa, per quel che riguarda i tempi di erogazione delle prime visite, la Lombardia si piazza al nono gradino della classifica. Le performance migliori sono quelle della Basilicata, dove il 98,9% delle visite viene fatto nei tempi di garanzia. Sopra il 90% anche le Marche (94,5%), il Lazio, il Veneto (91,5%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sulle liste d’attesa qualcosa si muove: la Lombardia fa un balzo in avanti nella classifica Agenas

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