Puglia sanità | recupero liste di attesa in quattro mesi anticipate circa 106mila prestazioni Regione dati Agenas | tempi rispettati al 54,5 per cento in miglioramento rispetto a un anno fa

In quattro mesi, circa 106.000 prestazioni sono state anticipate rispetto alle liste di attesa nella regione. Secondo i dati Agenas, i tempi di attesa sono stati rispettati nel 54,5 per cento dei casi, in miglioramento rispetto allo scorso anno. La Regione ha comunicato che, dall’inizio dei piani sperimentali di recupero, sono state completate 191 prestazioni.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Quattro mesi dopo l’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 191.646 le persone contattate nell’ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate nel 2025 oltre la soglia del codice di priorità: 175.291 per visite ed esami e 16.355 per ricoveri ospedalieri. Sono state anticipate 105.871 prestazioni. Complessivamente, quindi, sono state anticipate ed erogate 91.359 prestazioni di specialistica ambulatoriale. Nei primi due mesi i piani sperimentali sono stati indirizzati al recupero delle prestazioni non erogate nel 2025. Una scelta dettata dalla volontà di venire incontro al bisogno di salute di chi attendeva da più tempo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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