La regione si colloca tra le più virtuose in Italia secondo i dati di Agenas sulle liste d’attesa. I numeri mostrano un miglioramento rispetto alle altre regioni, con tempi di attesa più contenuti e meno pazienti in lista rispetto alla media nazionale. La regione ha registrato una diminuzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie e un aumento delle prestazioni erogate rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano una gestione più efficiente rispetto ad altre aree del Paese.

FIRENZE – “La sanità toscana è in buona salute: i dati diffusi oggi da Agenas ci indicano tra le Regioni virtuose per il miglioramento delle liste d’attesa e si aggiungono a quelli presentati ieri dal Laboratorio Mes della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che evidenziano risultati positivi sugli indicatori di qualità del sistema sanitario”. Con queste parole il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta i risultati diffusi dall’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sulle liste d’attesa (la Toscana evidenzia un miglioramento in particolare per le prime visite e gli esami diagnostici), che seguono quelli... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dati Agenas sulle liste d’attesa, Giani: “Siamo tra le regioni virtuose”

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