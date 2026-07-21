Sul tavolo 32 milioni per i dipendenti | Salari più alti e nuove assunzioni

Notizia in breve

Sono stati stanziati 32 milioni di euro destinati ai dipendenti, con l’obiettivo di aumentare i salari e favorire nuove assunzioni. Di questi, 16 milioni sono già destinati a coprire obblighi contrattuali, come rinnovi e aumenti salariali. I restanti 16 milioni sono stati aggiunti quest’anno per migliorare il salario accessorio e ampliare il piano di assunzioni. La somma totale mira a sostenere il personale attraverso maggiori retribuzioni e nuove assunzioni.