Sul tavolo 32 milioni per i dipendenti | Salari più alti e nuove assunzioni
Sono stati stanziati 32 milioni di euro destinati ai dipendenti, con l’obiettivo di aumentare i salari e favorire nuove assunzioni. Di questi, 16 milioni sono già destinati a coprire obblighi contrattuali, come rinnovi e aumenti salariali. I restanti 16 milioni sono stati aggiunti quest’anno per migliorare il salario accessorio e ampliare il piano di assunzioni. La somma totale mira a sostenere il personale attraverso maggiori retribuzioni e nuove assunzioni.
Ai 16 milioni di euro destinati al personale per obblighi legati a incrementi e rinnovi contrattuali si aggiungono quest’anno altri 16 milioni di stanziamenti per incrementare il salario accessorio e integrare il piano occupazionale. Un totale di 32 milioni di euro che il Comune ha scelto di destinare ai suoi 13mila dipendenti, dopo che nei giorni scorsi i sindacati si erano riuniti in presidio davanti a Palazzo Marino per chiedere un miglioramento delle condizioni economiche e un piano di assunzioni. Gli stanziamenti sono stati inseriti nella prima variazione di bilancio 2026, che inizia oggi il suo iter in commissione per essere votata dal Consiglio comunale entro la fine di luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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