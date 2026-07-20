Il Comune di Milano ha aumentato di 32 milioni di euro le risorse destinate ai propri dipendenti. Di questi, 16 milioni sono stati assegnati per rinnovi contrattuali e aumenti salariali, mentre altri 16 milioni sono stati destinati a migliorare il salario accessorio e a finanziare nuove assunzioni. La cifra totale riguarda circa 13.000 lavoratori e lavoratrici del Comune.

Milano, 20 luglio 2026 – Il Comune di Milano raddoppia le risorse per i propri lavoratori e lavoratrici. Ai 16 milioni in più destinati al personale per obblighi legati a incrementi e rinnovi contrattuali, si aggiungono quest'anno altri 16 milioni di stanziamenti per incrementare il salario accessorio e integrare il piano occupazionale. La scelta è stata presentata oggi dagli assessori Alessia Cappello (Politiche del Lavoro) ed Emmanuel Conte (Bilancio), in un incontro con una delegazione Rsu del Comune, in seguito al presidio dei dipendenti comunali della scorsa settimana in piazza della Scala, e come premessa del tavolo che sarà avviato a breve per definire l'impiego del Fondo Risorse Decentrate, destinato al personale non dirigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Comune di Milano, i 13mila dipendenti festeggiano: 32 milioni in più per rinnovi contrattuali e nuove assunzioni

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