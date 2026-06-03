Settimana lavorativa di 4 giorni e più smart working | le proposte sul tavolo per i dipendenti della Regione Puglia

La Regione Puglia valuta una settimana lavorativa di quattro giorni e un aumento dello smart working per i dipendenti. Sono in discussione anche misure per stabilizzare il personale precario e rafforzare le sedi territoriali. Le proposte sono attualmente al vaglio delle autorità regionali. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Dall'idea di sperimentare la settimana lavorativa su 4 giorni alla necessità di stabilizzare il personale precario e di potenziare le sedi territoriali. Sono alcune delle proposte e questioni che la Cisl Fp Puglia ha evidenziato oggi nel corso di un incontro avuto con l'assessore al Personale e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Come LAVORARE 4 ORE e PRODURRE come in 8 (Sistema Scientifico)

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