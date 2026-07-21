Il segretario di Sinistra Italiana ha definito come un “colpo di Stato silenzioso” la campagna politica del centrodestra riguardo al caso di un gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio. Durante un intervento in aula, ha criticato la posizione assunta dall’intera coalizione politica, riferendosi a questa vicenda come a una “speculazione di sciacalli” che mette a rischio la democrazia.

“Un colpo di Stato silenzioso “. Così il segretario di Sinistra Italiana e deputato di Verdi-Sinistra Nicola Fratoianni definisce la campagna politica intrapresa dall’intero centrodestra sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori in fuga dal suo negozio. Fratoianni, che come il resto del centrosinistra chiede un’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento, ripercorre il processo al commerciante”molto lungo, tre gradi di giudizio, primo grado, appello, Cassazione: questi tre gradi di giudizio stabiliscono, fuor da ogni dubbio, che Mario Roggero ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sul caso Roggero un colpo di Stato silenzioso, speculazione di sciacalli che attentano alla democrazia”: l’intervento di Fratoianni in Aula

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Nicola Fratoianni - Colpo di stato silenzioso della destra

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