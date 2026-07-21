su dazn gratis tutte le amichevoli si pagano solo quelle del napoli

Su Dazn sono disponibili gratuitamente tutte le amichevoli di calcio, tranne quelle del Napoli, che devono essere pagate. La promozione riguarda le partite di preparazione che si sono disputate dopo il Mondiale, offrendo così agli utenti l’opportunità di seguire le partite senza costi aggiuntivi fino a un certo periodo. La piattaforma permette di vedere le amichevoli in streaming senza abbonamento, fatta eccezione per le partite del club campano. La promozione si applica solo alle partite di preparazione e non alle competizioni ufficiali.

Per chi ancora non fosse saturo di calcio. È appena finito il Mondiale. Quindi immaginiamo che per un mesetto si abbia voglia di staccare un po’ dal pallone. Ma per chi, invece, vuole immediatamente sintonizzarsi con l’avvio della nuova stagione della Serie A, ecco che comincia la stagione delle amichevoli. E Dazn informa che tutte le amichevoli sono visibili gratuitamente, incluse – senza costi aggiuntivi – all’interno degli abbonamenti Dazn Family e Dazn Full. Con una sola eccezione: le partite del Napoli che saranno messe a disposizione dal club stesso in modalità pay-per-view per gli utenti già abbonati a Dazn. Bisogna sganciare dieci euro a partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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