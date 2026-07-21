Studio e lavoro dopo il diploma | il sogno del 41,7% degli studenti ma solo il 7,7% ci riesce davvero

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il diploma, il 41,7% degli studenti desidera lavorare e studiare contemporaneamente, ma solo il 7,7% riesce a farlo effettivamente. La maggior parte dei diplomati aspira a mantenere un’attività lavorativa mentre prosegue gli studi. Tuttavia, pochi riescono a realizzare questo obiettivo, secondo i dati raccolti. La fase di transizione tra scuola e lavoro si rivela difficile per molti giovani.

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Il momento del diploma rappresenta uno snodo cruciale nella vita di ogni ragazzo. Le aspirazioni sono chiare: la maggioranza degli studenti delle superiori sogna di poter conciliare lo studio con un'attività lavorativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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