Studio e lavoro dopo il diploma | il sogno del 41,7% degli studenti ma solo il 7,7% ci riesce davvero

Dopo il diploma, il 41,7% degli studenti desidera lavorare e studiare contemporaneamente, ma solo il 7,7% riesce a farlo effettivamente. La maggior parte dei diplomati aspira a mantenere un’attività lavorativa mentre prosegue gli studi. Tuttavia, pochi riescono a realizzare questo obiettivo, secondo i dati raccolti. La fase di transizione tra scuola e lavoro si rivela difficile per molti giovani.

Il momento del diploma rappresenta uno snodo cruciale nella vita di ogni ragazzo. Le aspirazioni sono chiare: la maggioranza degli studenti delle superiori sogna di poter conciliare lo studio con un'attività lavorativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Germany just opened bigger doors for Indian students and researchers

Notizie e thread social correlati

Disconnessione digitale: il 94% degli italiani sotto i 45 anni sogna di spegnere lo smartphone (ma la Gen Z non ci riesce)Il 94% degli italiani sotto i 45 anni desidera spegnere lo smartphone, ma la generazione Z fatica a farlo.

Sicilia, 11 milioni per il diritto allo studio degli studentiIn Sicilia sono stati destinati 11 milioni di euro per il diritto allo studio degli studenti.

Temi più discussi: Quali lavori si possono fare dopo un corso professionale; Flussi di lavoro sostenibili nello studio: l'AI integrata che cambia dichiarativi e riconciliazione; Irene, 100 e lode tra studio e mare: La scuola mi ha dato tanto, la vela mi ha insegnato chi sono; Ania, quattro anni e un 100 e lode. Tra stage all'estero, la batteria e una passione per le moto.

A venticinque anni da Tre parole, Valeria Rossi guarda al successo senza nostalgia: una canzone diventata evergreen, capace di cambiarle la vita ma non di definirla. Dopo la musica sono arrivati lo studio, la maternità, la scrittura e il lavoro come terapeuta x.com

Giovani: Censis, studiare e lavorare è l’aspirazione del 41,7% degli studenti. Ma un anno dopo il diploma lo fa solo il 7,7%La conclusione della scuola secondaria di secondo grado rappresenta per tutti uno dei momenti di transizione più significativi. L’aspirazione più diffusa dopo il conseguimento del diploma è quella di ... agensir.it

CENSIS * POST MATURITÀ: IL 41,7% IMMAGINA STUDIO E LAVORO INSIEME, SOLO IL 7,7% DEI DIPLOMATI SEGUE QUESTA STRADATra aspirazioni e realtà: le scelte dopo il diploma. Studiare e lavorare è l'aspirazione del 41,7% degli studenti; in realtà, a un anno dal diploma, i ... agenziagiornalisticaopinione.it