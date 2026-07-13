Disconnessione digitale | il 94% degli italiani sotto i 45 anni sogna di spegnere lo smartphone ma la Gen Z non ci riesce

Il 94% degli italiani sotto i 45 anni desidera spegnere lo smartphone, ma la generazione Z fatica a farlo. Molti riferiscono di provare disagio nel controllare le notifiche ripetutamente e di sentirsi in colpa se non rispondono subito. Le ore passate a guardare video di cui dimenticano i contenuti sono comuni. La dipendenza digitale si manifesta anche con sensazioni di ansia e insoddisfazione legate all’uso continuo del telefono.

Pensi che il problema sia solo tuo? Quel nodo allo stomaco quando controlli le notifiche per la centesima volta, la sensazione di essere sempre in difetto se non rispondi entro tre minuti, l'ora intera spesa a guardare video che non ricordi nemmeno di aver aperto. Non sei solo. Anzi, sei in compagnia del 94% degli italiani tra i 18 e i 45 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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The Great Disconnect: Youth and Social Media Bans Worldwide

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