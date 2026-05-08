sicilia 11 milioni per il diritto allo studio degli studenti

In Sicilia sono stati destinati 11 milioni di euro per il diritto allo studio degli studenti. Restano da chiarire i criteri di ripartizione dei fondi tra le diverse città metropolitane dell’isola e quali istituzioni riceveranno il supporto per l’autonomia scolastica. La decisione riguarda le modalità di distribuzione delle risorse, senza yet specificare le aree che beneficeranno di più o meno di questi fondi.

? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra le città metropolitane siciliane?. Chi riceverà concretamente il supporto per l'autonomia scolastica?. Come influirà questa spesa sulla gestione dei servizi nei comuni?. Quali professionisti saranno selezionati per assistere gli studenti disabili?.? In Breve Fondi destinati a 8.803 alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l'anno 20242025.. Risorse erogate tramite dipartimento regionale a città metropolitane e Liberi consorzi comunali.. L'assessore Nuccia Albano punta su autonomia e abbattimento barriere per le famiglie.. Ripartizione basata sul numero di disabili assistiti nell'ultimo anno scolastico concluso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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