Un striscione con un messaggio contro l'arcivescovo è stato esposto in città, attirando l'attenzione di fedeli e cittadini. La diocesi ha preso posizione, con il vescovo che ha deciso di mantenere un atteggiamento discreto. La comunità religiosa si è schierata a sostegno dell’arcivescovo, senza commentare pubblicamente l’episodio. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti, ma non ci sono state ulteriori dichiarazioni ufficiali.

ASCOLI Lo striscione con il quale ignoti invitano l'arcivescovo monsignor Pierluigi Palmieri ad andarsene ha scosso la comunità ascolana. L'azione, soprattutto per la tempistica con la quale si è svolta, è con tutta probabilità riconducibile alla questione della Pastasciutta antifascista e del rifiuto da parte della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a concedere i propri spazi per lo svolgimento della manifestazione. Monsignor Palmieri, intervenendo sulla questione, aveva fatto riferimento ai valori della nostra Costituzione, tra cui l'antifascismo. Sull'episodio dello striscione, tuttavia, il presule avrebbe deciso di tenere un profilo molto basso, rimanendo in silenzio ed evitando di alimentare ulteriori polemiche. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Striscione ascoli, in campo la diocesi. Monsignor Palmieri vuole mantenere un profilo basso. La comunità dei fedeli lo sostiene

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