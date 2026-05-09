Lutto per la comunità dei fedeli Addio al vescovo emerito Binini Guidò la diocesi per vent’anni

La comunità religiosa piange la perdita del vescovo emerito Eugenio Binini, morto nella sua casa di Traversetolo (PR) dopo un periodo di malattia. Binini aveva guidato la diocesi per vent'anni e la sua scomparsa ha suscitato un forte dolore tra i fedeli. La notizia è stata confermata ufficialmente, e si attendono i funerali nelle prossime ore.

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Grande commozione per la scomparsa del vescovo emerito, monsignor Eugenio Binini, avvenuta nella sua abitazione di Traversetolo (PR) a seguito di un periodo di malattia. Le esequie saranno celebrate lunedì alle 15.30 nella Cattedrale di Massa presiedute dal vescovo Mario Vaccari, oggi dalle 11 saranno celebrate nella cattedrale di Parma dal vescovo Enrico Solmi. La salma del vescovo emerito sarà poi accolta in piazza Aranci a Massa alle 16 e resterà esposta per la preghiera dei fedeli nella cappella del seminario vescovile: domani sera alle 21 è prevista inoltre una veglia di preghiera in Cattedrale. Binini è stato il secondo vescovo della diocesi apuana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto per la comunità dei fedeli. Addio al vescovo emerito Binini. Guidò la diocesi per vent’anni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate E’ morto monsignor Binini, vescovo emerito di due diocesi toscaneMassa, 8 maggio 2026 – È morto all’età di 91 anni monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Massa-Carrara-Pontremoli. Il vescovo della Diocesi di Benevento saluta la comunitàIl vescovo di Benevento si congeda dalla diocesi con un messaggio di gratitudine, unità e amore cristiano, invitando i fedeli a unirsi a lui per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia a Trivigno, comunità in lutto per Lucia Tognela; L’intero paese in lutto per Martino Debiasi: gara di solidarietà per sostenere la sua famiglia; Tre comunità in lutto per la tragedia dei due giovani fidanzati VIDEO; Campodolcino in lutto: addio a Giuseppina Della Morte, Pina, memoria storica della comunità. Lutto per la comunità dei fedeli. Addio al vescovo emerito Binini. Guidò la diocesi per vent’anniOriginario di Traversetolo (Parma), il 91enne si è spento dopo una lunga malattia. Una messa solenne per ricordarlo lunedì in Duomo con Vaccari, domani sera la veglia. lanazione.it Vibo in lutto per la morte prematura di un padre di famiglia (NOME-FOTO)I funerali nella Chiesa MariSantissima del Rosario di Pompei. La famiglia invita: Non fiori ma opere di bene ... zoom24.it “è meglio avere un lutto che una separazione” appena esci ti dico un paio di cosucce cara francesca #GFVIP x.com Libri sul lutto reddit