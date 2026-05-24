Addio a monsignor Mario Milano vescovo emerito di Aversa | guidò la diocesi per tredici anni
È morto all’età di 90 anni monsignor Mario Milano, vescovo emerito di Aversa. Ha guidato la diocesi per tredici anni, fino al suo pensionamento. La notizia è stata comunicata dalla Chiesa locale, che ha espresso cordoglio per la perdita. La salma sarà trasferita in una chiesa della diocesi, dove verranno celebrate i funerali. La diocesi di Lamezia Terme si unisce al cordoglio.
La Chiesa di Aversa e quella di Lamezia Terme piangono la scomparsa di monsignor Mario Milano, arcivescovo emerito di Aversa, morto all’età di 90 anni. A darne notizia è stata la diocesi lametina attraverso un messaggio diffuso nel giorno di Pentecoste dal vescovo monsignor Serafino Parisi.“Uomo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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