Addio a monsignor Mario Milano vescovo emerito di Aversa | guidò la diocesi per tredici anni

Notizia in breve

È morto all’età di 90 anni monsignor Mario Milano, vescovo emerito di Aversa. Ha guidato la diocesi per tredici anni, fino al suo pensionamento. La notizia è stata comunicata dalla Chiesa locale, che ha espresso cordoglio per la perdita. La salma sarà trasferita in una chiesa della diocesi, dove verranno celebrate i funerali. La diocesi di Lamezia Terme si unisce al cordoglio.