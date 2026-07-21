È stata approvata una norma che prevede tolleranza zero per i migranti che ostacolano i rimpatri. La legge introduce sanzioni più severe e prevede controlli più rigidi sui soggetti che tentano di sottrarsi alle procedure di espulsione. La proposta di legge, sostenuta dalla maggioranza, ha incontrato l’ostruzionismo della sinistra, che ha presentato circa 500 emendamenti. La norma si concentra sulla disciplina dei comportamenti che impediscono l’applicazione delle leggi sull’immigrazione.

Occhio a chi scappa: sarà tolleranza zero per i migranti c he ostacolano i rimpatri. La sicurezza è anche il rispetto delle leggi da parte di chi arriva in Italia e non ha i requisiti per restare. La maggioranza di centrodestra lavora ad alcuni aggiustamenti normativi e ieri sera un emendamento a firma Marco Lisei di FdI ed Erika Stefani della Lega, relatori del decreto su Giustizia e Immigrazione, riporta al centro il tema dei rimpatri. “Un migrante straniero può essere trattenuto per altri tre mesi se c’è il rischio che possa scappare o se evita o ostacola l’iter del rimpatrio o la procedura di allontanamento”, prevede un nuovo emendamento di maggioranza depositato ieri al Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Stretta sui migranti, arriva la norma anti-fuga targata FdI. La sinistra fa ostruzionismo con 500 emendamenti

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