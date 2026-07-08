Migranti si accende lo scontro La Lega accelera sulla stretta alla cittadinanza FdI propone nuove misure sui rimpatri | Effetto Vannacci?

Diventano nuovo terreno di scontro politico i migranti. Da una parte, la proposta di legge leghista che introduce una stretta sulla cittadinanza sarà incardinata già oggi nella Commissione Affari Costituzionali: la maggioranza alla Camera, anche con i voti di Futuro nazionale, ha infatti approvato una dichiarazione di urgenza, per cui la Commissione avrà 30 invece di 60 giorni per riferire all' Assemblea, quindi entro l'8 agosto. Dall'altra, Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge che prevede che gli immigrati condannati vengano rimpatriati per scontare la pena nel Paese d'origine. «A quando la proposta sulla remigrazione? Lega e Fratelli d'Italia rincorrono Futuro Nazionale su chi è più razzista», attacca il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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