Il via libera all' accordo sui dazi con Trump e la stretta sui migranti con rimpatri più facili

La prossima settimana, il Parlamento europeo si riunirà a Strasburgo per discutere di due questioni chiave. Un accordo sui dazi con gli Stati Uniti ha ricevuto il via libera, mentre un altro provvedimento riguarda la direttiva sui rimpatri, che prevede procedure più rapide per i rimpatri di migranti. Questi due triloghi hanno già suscitato discussioni tra i gruppi politici, attirando l’attenzione dei parlamentari in vista delle votazioni.

Il Parlamento europeo si riunirà in plenaria a Strasburgo la prossima settimana, ma saranno due triloghi a catalizzare l'attenzione e a provocare il maggiore scontro tra i gruppi dell'Aula: quello sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti e quello sulla direttiva rimpatri.Usa e tariffeIl 19 si. 🔗 Leggi su Today.it

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Al via i nuovi dazi di Trump. Mercati nel caos

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